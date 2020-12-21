"Это хорошая команда с хорошими футболистами. Против них был самый сложный матч, который я играл в Бельгии. Они сейчас на 1-м месте, побеждают в каждом матче.

"Брюгге стал сильнее – в прошлый раз они выбили нас на пути к группе ЛЧ": Де Пена – о новой встрече с бельгийцами

Как будут играть с Динамо – не знаю. Киевляне с Луческу показывают хороший футбол. Будет интересный матч", – сказал Михайличенко в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, поединки 1/16 Лиги Европы между Динамо и Брюгге состоятся 18 и 25 февраля следующего года. Первый матч пройдет в Киеве.

Гент сенсационно одолел Брюгге – Яремчук и Ко ударили по чемпионским амбициям Соболя