Протасов: Маємо підстави розраховувати на успішний виступ України U-19 на Євро-2018

Перший віце-президент ФФУ Олег Протасов поділився очікуваннями від виступу юнацької збірної України U-19 на Євро-2018.

"Звичайно, всі ми розуміємо, що наша збірна потрапила до дуже сильної групи. Тренер озвучив завдання для команди, щоб вона через чемпіонат Європи пробилася на юнацький чемпіонат світу. Тому у фінальній частині Євро збірна й буде відштовхуватися від цього завдання.

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Треба грати від матча до матчу і прагнути до перемоги в кожному поєдинку. Якщо вийде досягти цієї мети, це буде відмінним результатом.

Вважаю, що потенціал у нашої юнацької збірної для успішного виступу на цьому Євро є. Будемо сподіватися й вірити. Я теж поїду до Фінляндії, щоб підтримати команду в цих іграх", – цитує Протасова офіційний сайт ФФУ.