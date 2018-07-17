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Протасов: Есть основания рассчитывать на успешное выступление Украины U-19 на Евро-2018

18:31 27 Читати українською
Протасов: Есть основания рассчитывать на успешное выступление Украины U-19 на Евро-2018
Олег Протасов / ФФУ

Первый вице-президент ФФУ Олег Протасов поделился ожиданиями от выступления юношеской сборной Украины U-19 на Евро-2018.

"Конечно, все мы понимаем, что наша сборная попала в очень сильную группу. Тренер озвучил задачи для команды, чтобы она через чемпионат Европы пробилась на юношеский чемпионат мира. Поэтому в финальной части Евро сборная и будет отталкиваться от этой задачи.

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Надо играть от матча к матчу и стремиться к победе в каждом поединке. Если получится достичь этой цели, это будет отличным результатом.

Считаю, что потенциал у нашей юношеской сборной для успешного выступления на этом Евро есть. Будем надеяться и верить. Я тоже поеду в Финляндию, чтобы поддержать команду в этих играх", – цитирует Протасова официальный сайт ФФУ.

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Олег Протасов Украина U-19 Украина U-19 Сборная Украины Чемпионат Европы U-19
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