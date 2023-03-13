Прокуратура хоче дізнатися у Енріке і Вальверде про те, що вони пам'ятають про ймовірні події під час їхньої роботи в каталонському клубі. Про це інформує El Pais.

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Зокрема обидва тренери будуть допитані про те, чи знали вони про звіти суддів. Раніше Барселона заявила, що платила суддям гроші за технічні звіти стосовно гравців суперників.

На одній із нещодавніх прес-конференцій у статусі тренера Атлетіка Вальверде сказав, що не знав про те, що в Барселоні взагалі були якісь звіти. "Ми виграли Ла Лігу з 14-очковим відривом від другого місця і виграли фінал Кубка Іспанії у Севільї з рахунком 5:0. Я не думаю, що в суспільстві буде дискусія з приводу того, хто був найсильнішою командою в тому сезоні", – сказав тоді Вальверде.

Луїс Енріке тренував Барселону з 2014 по 2017 рік, а Ернесто Вальверде – з 2017 по 2020 рік.

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