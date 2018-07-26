Ефект присутності: як Стокгольм приймає матч Юргорден – Маріуполь

"Футбол 24" знайомить із столицею Швеції, яка приймає матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між місцевим Юргорденом та Маріуполем.

Стокгольм – столиця та найбільше місто Швеції, розташоване на східному узбережжі озера Меларен. Назва розшифровується дуже просто: "сток" – це колода, "гольм" – невеликий острів. Перша згадка про цю місцину датується II століттям нашої ери, а от роком заснування Стокгольма вважається 1252-й.

За переписом, проведеним три роки тому, населення столиці становило 914 909 мешканців. Тут розташована головна резиденція шведського короля, уряд та парламент (риксдаг). Основний вплив на клімат Стокгольма здійснює Балтійське море, тож зараз, у липні, тут неспекотно – у середньому близько 20 градусів тепла. Отже, Маріуполю гратиметься значно комфортніше, ніж, приміром, минулого вікенду у Запоріжжі.

У рамках нової рубрики "Ефект присутності", яка демонструватиме вам головні приваби закордонних міст, у яких гратимуть українські клуби, "Футбол 24" зібрав свіжі колоритні фото, опубліковані у соцмережі Instagram – щоб кожен міг відчути себе на місці наших футболістів.

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Юргорден: легендарні шведи, які пам’ятають Шеву – перший суперник українців у єврокубках 2018/19