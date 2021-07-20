Португальський клуб на своїй Facebook-сторінці оголосив про відставку Едгара Давідса через півроку після початку роботи.

Легенда Інтера очолив молодіжну команду "нерадзуррі"

"Вибір призначити його тренером нав'язав мені спортивний директор. Едгар Давідс – гравець з багатою історією, але це майже нічого не говорить про якості тренера. Його прихід мав поліпшити фінансове становище клубу, але я цього не помітив. У спортивному плані призначення Давідса було катастрофою", – цитує президента Ольяненсе Луїса Торреса L`Equipe.

До слова, нідерландець у 2012-2014 рр. був граючим тренером англійського Барнета, а торік став асистентом керманича Телстара. За свою ігрову кар'єру Давідс встиг пограти за Аякс, Мілан, Ювентус, Барселону, Інтер, Тоттенхем та Крістал Пелас.

"Він не вдарить тебе просто так". Едгар Давідс – єдиний футболіст, який грав в окулярах