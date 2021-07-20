Португальский клуб на своей Facebook-странице объявил об отставке Эдгара Давидса спустя полгода после начала работы.

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"Выбор назначить его тренером навязал мне спортивный директор. Эдгар Давидс – игрок с богатой историей, но это почти ничего не говорит о качествах тренера. Его приход имел улучшить финансовое положение клуба, но я этого не заметил. В спортивном плане назначения Давидса было катастрофой", – цитирует президента Ольяненсе Луиса Торреса L`Equipe.

К слову, нидерландец в 2012-2014 гг. был играющим тренером английского Барнета, а в прошлом году стал ассистентом тренера Телстара. За свою игровую карьеру Давидс успел поиграть за Аякс, Милан, Ювентус, Барселону, Интер, Тоттенхэм и Кристал Пэлас.

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