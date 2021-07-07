Фанати бажали сім'ї тяжкої хвороби та смерті, а також ображали 28-річного форварда та жінку через те, що Мората забив м'яч у ворота Італії.

"Не смій розміщувати фото з голом Морати, інакше я прийду до вас додому і спалю тебе живцем, фільмуючи все в Instagram", – написав один з них в особисті повідомлення Аліче Кампелло-Мораті.

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"Я навіть не переживаю через ці слова. Не думаю, що річ у тому, що я італійка. Це пов'язано з невіглаством. Якби це трапилося з слабшою людиною, то могло б стати великою проблемою. Не забуваймо, що це – всього лише гра, яка повинна об'єднувати людей. Не варто використовувати спорт, щоб вилити своє розчарування. Сподіваюся, в майбутньому проти таких людей можна буде вживати заходів, тому що це неприйнятно", – відповіла Аліче усім недоброзичливцям на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, після матчу 2 туру групового етапу Євро-2020 Іспанія – Польща (1:1) Мората вже отримував погрози родині, але від іспанських фанів.

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