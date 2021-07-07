Фанаты желали семье тяжелой болезни и смерти, а также оскорбляли 28-летнего форварда и женщину из-за того, что Мората забил мяч в ворота Италии.

"Не смей размещать фото с голом Мората, иначе я приду к вам домой и сожгу тебя живьем, засняв все в Instagram", – написал один из них в личные сообщения Аличе Кампелло-Морате.

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"Я даже не переживаю из-за этих слов. Не думаю, что дело в том, что я итальянка. Это связано с невежеством. Если бы это случилось с более слабым человеком, то могло бы привести к большой проблеме. Не будем забывать, что это – всего лишь игра, которая должна объединять людей. Не стоит использовать спорт, чтобы излить свое разочарование. Надеюсь, в будущем против таких людей можно будет принимать меры, потому что это неприемлемо", – ответила Аличе всем недоброжелателям на своей странице в Instagram.

Напомним, после матча 2 тура группового этапа Евро-2020 Испания – Польша (1:1) Мората уже получал угрозы семье, но от испанских фанов.

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