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Ротань: Не підтримую перехід Ракицького в Зеніт, сьогодні політика тісно пов'язана з футболом

15:36 405 Читать на русском
Ротань: Не підтримую перехід Ракицького в Зеніт, сьогодні політика тісно пов'язана з футболом
Руслан Ротань / соцмережі

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував перехід Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Звісно я, як і більшість, не підтримую такий перехід. Можна зрозуміти лише те, що людина грати у сильніший чемпіонат. Це у професійному плані. Але я розумію всю політичну ситуацію між нашими країнами, і варто визнати, що футбол і політика зараз тісно пов’язані і нічого хорошого я про це сказати не можу. Тепер Яріку буде важко потрапити у збірну, але я думаю він розуміє що і для чого він робить", – цитує Ротаня Полтавщина Спорт.

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Нагадаємо, Ярослав Ракицький 28 січня офіційно став гравцем лідера РПЛ Зеніта. Повідомляється, що клуб із Санкт-Петербурга заплатив за українця 10 млн євро, ще 2 млн Шахтар може отримати в якості бонусів.

Теги
Україна Україна Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Росія Руслан Ротань Руслан Ротань
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