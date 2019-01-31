Ротань: Не підтримую перехід Ракицького в Зеніт, сьогодні політика тісно пов'язана з футболом

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував перехід Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Звісно я, як і більшість, не підтримую такий перехід. Можна зрозуміти лише те, що людина грати у сильніший чемпіонат. Це у професійному плані. Але я розумію всю політичну ситуацію між нашими країнами, і варто визнати, що футбол і політика зараз тісно пов’язані і нічого хорошого я про це сказати не можу. Тепер Яріку буде важко потрапити у збірну, але я думаю він розуміє що і для чого він робить", – цитує Ротаня Полтавщина Спорт.

Федецький – про перехід Ракицького: Треба поважати свій народ, свою землю і свій край

Нагадаємо, Ярослав Ракицький 28 січня офіційно став гравцем лідера РПЛ Зеніта. Повідомляється, що клуб із Санкт-Петербурга заплатив за українця 10 млн євро, ще 2 млн Шахтар може отримати в якості бонусів.