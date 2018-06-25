Президент Ворскли Черняк: До приїзду інспекції УЄФА стадіон буде повністю готовий

Президент полтавської Ворскли Роман Черняк розповів про підготовку стадіону ім. О. Бутовского до матчів Ліги Європи.

"Ми боролися за третє місце для того, щоб зіграти в Лізі Європи. Це мрія кожного футболіста, спробувати себе на євроарені, показати себе.

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Ми абсолютно готові до гри в єврокубках і зробимо все для того, щоб ці матчі пройшли в Полтаві. На сьогоднішній день вкладені великі кошти, закуплені турнікети, закуплені прилади освітлення, йде ремонт стадіону.

З наступного тижня різними видами робіт будуть займатися три бригади робітників. Думаю, до приїзду інспекції УЄФА ми будемо готові і покажемо, що ми зробили.

Ми не граємо ні для львів'ян, ні для харків'ян, ми граємо для полтавчан. І нам цікаві єврокубки тільки в Полтаві і ми робимо все для цього", – цитує Черняка офіційний сайт Ворскли.