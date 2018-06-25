toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УРУГВАЙ - РОСІЯ САУДІВСЬКА АРАВІЯ - ЄГИПЕТ ІРАН - ПОРТУГАЛІЯ ІСПАНІЯ - МАРОККО Новини ЧС 2018

Президент Ворскли Черняк: До приїзду інспекції УЄФА стадіон буде повністю готовий

16:40 314 Читать на русском
Президент Ворскли Черняк: До приїзду інспекції УЄФА стадіон буде повністю готовий
Роман Черняк / фото: ФК Ворскла

Президент полтавської Ворскли Роман Черняк розповів про підготовку стадіону ім. О. Бутовского до матчів Ліги Європи.

"Ми боролися за третє місце для того, щоб зіграти в Лізі Європи. Це мрія кожного футболіста, спробувати себе на євроарені, показати себе.

Наскільки комфортно ходити на матчі УПЛ: стадіон Ворскла ім. Олексія Бутовського

Ми абсолютно готові до гри в єврокубках і зробимо все для того, щоб ці матчі пройшли в Полтаві. На сьогоднішній день вкладені великі кошти, закуплені турнікети, закуплені прилади освітлення, йде ремонт стадіону.

З наступного тижня різними видами робіт будуть займатися три бригади робітників. Думаю, до приїзду інспекції УЄФА ми будемо готові і покажемо, що ми зробили.

Ми не граємо ні для львів'ян, ні для харків'ян, ми граємо для полтавчан. І нам цікаві єврокубки тільки в Полтаві і ми робимо все для цього", – цитує Черняка офіційний сайт Ворскли.

Теги
Ліга Європи УЄФА Роман Черняк Ворскла Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Уругвай – Росія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 17:022206 Уругвай – Росія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
2
год
:
10
хв
Іран
21:00
Португалія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук