Президент Ворсклы Черняк: К приезду инспекции УЕФА стадион будет полностью готов

Президент полтавской Ворсклы Роман Черняк рассказал о подготовке стадиона им. А. Бутовского к матчам Лиги Европы.

"Мы боролись за третье место для того, чтобы сыграть в Лиге Европы. Это мечта каждого футболиста, попробовать себя на евроарене, показать себя.

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Мы абсолютно готовы и игре в еврокубках и сделаем все для того, чтобы эти матчи прошли в Полтаве. На сегодняшний день вложены большие средства, закуплены турникеты, закуплены приборы освещения, идет ремонт стадиона.

Со следующей недели различными видами работ будут заниматься три бригады рабочих. Думаю, до приезда инспекции УЕФА мы будем готовы и покажем, что мы сделали.

Мы не играем не для львовян, не для харьковчан, мы играем для полтавчан. И нам интересны еврокубки только в Полтаве и мы делаем все для этого", – цитирует Черняка официальный сайт Ворсклы.