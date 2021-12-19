Бос рівнян Іван Надєїн розповів про трансферні плани клубу під час зимової паузи.

"На перегляді будуть іноземці. Наразі ведуться перемовини. Буквально вчора у нас була нарада зі спортивним директором та з головним тренером. На ринку ми працюємо.

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Звичайно, нам складно конкурувати з більшими ставками деяких клубів, зокрема Першої ліги. Але ми маємо свою основу фінансову. Легко підписати більше гравців, та потім все це буде складно утримувати.

Ведемо переговори щодо кожної ланки. Хочемо взяти молодих гравців, адже сьогодні у нас найстарша команда. Ми це розуміємо. У цьому складно бачити довгострокову перспективу. Також дуже хочемо перезавантажити U-19, підтягнути туди гравців, які зможуть підсилювати першу команду", – заявив Надєїн в інтерв'ю Футбол News.

До слова, рівняни вже встигли попрощатись з трьома досвідченими гравцями: Робертом Гегедошем, Віталієм Тимофієнком і Дмитром Нємчаніновим.

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