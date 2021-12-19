Президент Вереса анонсировал серьезные изменения в клубе: "Хотим взять молодых игроков"
Босс ровенчан Иван Надеин рассказал о трансферных планах клуба во время зимней паузы.
"На просмотре будут иностранцы. Сейчас ведутся переговоры. Буквально вчера у нас было совещание со спортивным директором и с главным тренером. На рынке мы работаем.
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Конечно, нам сложно конкурировать с большими ставками некоторых клубов, в частности Первой лиги. Но у нас есть основа финансовая. Легко подписать больше игроков, а потом все это будет сложно удерживать.
Ведем переговоры по каждому звену. Хотим взять молодых игроков, ведь сегодня у нас самая старшая команда. Мы это понимаем. При этом сложно видеть долгосрочную перспективу. Также очень хотим перезагрузить U-19, подтянуть туда игроков, которые смогут усиливать первую команду", – заявил Надеин в интервью Футбол News.
К слову, ровенчани уже успели попрощаться с тремя опытными игроками: Робертом Гегедошем, Виталием Тимофиенко и Дмитрием Немчаниновым.
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