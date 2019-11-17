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Президент Наполі хоче знизити зарплату всіх гравців на 50% – клуб готовий подати до суду на своїх футболістів

15:04 235 Читать на русском
Президент Наполі хоче знизити зарплату всіх гравців на 50% – клуб готовий подати до суду на своїх футболістів
Ауреліо Де Лаурентіс / Corriere dello Sport

Президент італійського Наполі має намір серйозно покарати своїх гравців за бунт проти керівництва клубу, який вони влаштували після матчу ЛЧ проти Зальцбурга.

Керівництво "адзуррі" спробує знизити зарплату усіх своїх футболістів на 50% до завершення поточного сезону, інформує Tuttosport. Через те, що за існуючими нормами зарплата не може бути знижена більш, ніж на чверть, Де Лаурентіс готовий звернутися до суду для подолання цього бар'єру.

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Також бос "партенопейців" може призупинити виплати футболістам за іміджеві права, оскільки вважає, що їхній протест завдав шкоди репутації клубу як на національному, так і на міжнародному рівні.

Нагадаємо, Де Лаурентіс вирішив закрити команду на базі після поразки від Роми (1:2) в 11-му турі Серії А. Більшості гравців така ідея дуже не сподобалася, тож після матчу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (1:1) вся команда роз'їхалася по домівках, проігнорувавши рішення президента.

До слова, після 12 турів Серії А неаполітанська команда посідає 7 місце в турнірній таблиці. Це найгірший старт сезону для Наполі за 10 років.

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Наполі Наполі Італія Ауреліо Де Лаурентіс
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