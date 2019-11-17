Президент Наполи хочет снизить зарплату всех игроков на 50% – клуб готов подать в суд на своих футболистов

Президент итальянского Наполи намерен серьезно наказать своих игроков за бунт против руководства клуба, который они устроили после матча ЛЧ против Зальцбурга.

Руководство "адзурри" попытается снизить зарплату всех своих футболистов на 50% до конца текущего сезона, информирует Tuttosport. В связи с тем, что по существующим нормам зарплата не может быть снижена более чем на четверть, Де Лаурентис готов обратиться в суд для преодоления этого барьера.

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Также босс "партенопейцев" может приостановить выплаты футболистам за имиджевые права, поскольку считает, что их протест нанес ущерб репутации клуба как на национальном, так и на международном уровне.

Напомним, Де Лаурентис решил закрыть команду на базе после поражения от Ромы (1:2) в 11-м туре Серии А. Большинству игроков такая идея очень не понравилась, поэтому после матча Лиги чемпионов против Зальцбурга (1:1) вся команда разъехалась по домам, проигнорировав решение президента.

К слову, после 12 туров Серии А неаполитанская команда занимает 7 место в турнирной таблице. Это худший старт сезона для Наполи за 10 лет.

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