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"Хотіли команду з топ-чемпіонату": тренер Лугано розчарований потраплянням в одну групу Ліги Європи разом з Динамо

18:17 746 Читать на русском
"Хотіли команду з топ-чемпіонату": тренер Лугано розчарований потраплянням в одну групу Ліги Європи разом з Динамо
Фабіо Челестіні / ФК Лозанна

Головний тренер Лугано Фабіо Челестіні поділився враженнями після жеребкування групового етапу Ліги Європи, де команді дісталось київське Динамо.

"Для мене особливий момент потрапити у Лігу Європи з Лугано. Коли я підписав контракт із клубом минулого жовтня, я навіть не міг цього собі уявити.

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Це особливий день у моїй кар'єрі, адже не кожен тренер має честь бути присутнім на жеребкуванні, хоча нам дістались команди не з найрозвинутіших футбольних країн: ми готувались отримати когось із топ-чемпіонату.

Але треба усвідомлювати, що якщо ми потрапили у Лігу Європи, тому що заслужили це. Ми команда, яка може добре грати і мусимо приймати це жеребкування, як і будь-яке інше", – цитує Челестіні офіційний сайт Лугано.

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Ліга Європи Лугано Лугано Динамо Динамо
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