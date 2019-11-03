Президент клубу Другої ліги встановив рекорд України – він вийшов на поле в 53 роки

Президент клубу Другої ліги Реал Фарма Микола Лиховидов зіграв на позиції атакувального півзахисника в поєдинку 18-го туру з Нікополем (0:2).

Лиховидов оновив національний рекорд у професійному футболі – на момент матчу йому було 53 роки, 9 місяців і один день, інформує Експрес.

Друга ліга: Нива Тернопіль втратила лідерство у групі А, Верес обіграв Діназ

"Я не дуже радий рекорду, тому що моя команда програла з рахунком 0:2. Прикра поразка. Як я потрапив до складу? Просто попросив наставника поставити мене. І він послухався. У нас є тактична хитрість, яка неодноразово давала результат. Тренер випускає мене в стартовому складі, я граю тільки половину тайму. За цей час суперники трохи втомлюються. І тоді замість мене виходить свіжий гравець. Коли я на полі, моя команда грає в захисний футбол. А після заміни йдемо в атаку, і це також сюрприз для суперників. Не раз авторами переможних голів ставали хлопці, які мене міняли.

Я граю у футбол з першого класу. У 15 років почав грати в дорослому чемпіонаті району, а в 17 – був капітаном команди. Потім грав за університетську команду, продовжував працювати менеджером. У 46 років дебютував на професійному рівні. Проводив на полі по одному тайму, потім – по 35 хвилин, а зараз – по 25. Я не виходжу на футбольне поле на кожен матч, а граю тільки тоді, коли відчуваю готовність.

Зізнаюся, що поступаюся в швидкості. Тому прошу партнерів пасувати мені в ноги, а не на хід. Але в загальному моя присутність приносить команді моральну користь, тому що на полі часто заряджаю футболістів, заспокоюю після локальних невдач. Вважаю, що не псую каші на футбольному полі. Якщо хтось думає інакше, він має право змінити команду. Ми нікого не тримаємо.

Я в прекрасній фізичній формі. Якщо все буде добре, то вийду на поле і в 60 років. Це моя мрія", – сказав президент-футболіст.

Зазначимо, що для Лиховидова матч проти Нікополя поки що є єдиним у цьому сезоні. Наразі Реал Фарма посідає 9 місце в групі Б Другої ліги. Сьогодні команда з Одеси проведе свій матч 19-го туру проти Альянса.

Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"