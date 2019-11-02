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Друга ліга: Нива Тернопіль втратила лідерство у групі А, Верес обіграв Діназ

16:24 44 Читать на русском
Друга ліга: Нива Тернопіль втратила лідерство у групі А, Верес обіграв Діназ
Відбулися матчі 19 туру Другої ліги / ПФЛ

Відбулися суботні матчі 19-го туру в Другій лізі. Про результати читайте на сайті Футбол 24.

Друга ліга, 19 тур, матчі суботи

Верес – Діназ – 2:1

Голи: Шестаков, 80 (пен.), 83 – Дмитренко, 88.

Вилучення: Петренко.

Нива Вінниця – Оболонь-Бровар-2 – 2:2

Голи: Маляренко, 70, Загорулько, 77 – Потомальський, 11, Козій, 90+8.

Поділля – Буковина – 0:1

Гол: Сівка, 58 (пен.)

Таврія – Чорноморець-2 – 1:0

Гол: Сахнюк, 72.

Чайка – Нива Тернопіль – 2:1

Голи: Турчанов, 70, Тименко, 78 (пен.) – Різник, 87.

Енергія – Миколаїв-2 – 1:2

Голи: Маляренко, 70 – Біневський, 8, Росляков, 90.

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Верес вдома обіграв Діназ: команди влаштували гольову перестрілку на останніх хвилинах, у якій сильнішими були підопічні Юрія Вірта, які очолили турнірну таблицю групи А. Щоправда, завтра їх може випередити житомирське Полісся, яке проведе виїзний матч проти Калуша.

Вінницька Нива не змогла втримати перевагу в матчі з другою командою Оболоні-Бровар. Вінничани пропустили в доданий час і несподівано втратили перемогу.

Тернопільска Нива вкотре втратила очки. Цього разу "зелено-жовті" поступилися Чайці. Команда не виграє вже протягом п'яти матчів, наслідком чого стала втрата лідируючої позиції у групі А.

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blog_ava
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