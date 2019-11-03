Президент клуба Второй лиги установил рекорд Украины – он вышел на поле в 53 года

Президент клуба Второй лиги Реал Фарма Николай Лиховидов сыграл на позиции атакующего полузащитника в поединке 18-го тура с Никополем (0:2).

Лиховидов обновил национальный рекорд в профессиональном футболе – на момент матча ему было 53 года, 9 месяцев и один день, информирует Экспресс.

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"Я не очень рад рекорду, потому что моя команда проиграла со счетом 0:2. Обидное поражение. Как я попал в состав? Просто попросил наставника поставить меня. И он послушался. У нас есть тактическая хитрость, которая неоднократно давала результат. Тренер выпускает меня в стартовом составе, я играю только половину тайма. За это время соперники немного устают. И тогда вместо меня выходит свежий игрок. Когда я на поле, моя команда играет в оборонительный футбол. А после замены идем в атаку, и это также сюрприз для соперников. Не раз авторами победных голов становились ребята, которые меня меняли.

Я играю в футбол с первого класса. В 15 лет начал играть во взрослом чемпионате района, а в 17 – был капитаном команды. Затем играл за университетскую команду, продолжал работать менеджером. В 46 лет дебютировал на профессиональном уровне. Проводил на поле по одному тайму, затем – по 35 минут, а сейчас – по 25. Я не выхожу на футбольное поле на каждый матч, а играю только тогда, когда чувствую готовность.

Признаюсь, что уступаю в скорости. Поэтому прошу партнеров пасовать мне в ноги, а не на ход. Но в общем мое присутствие приносит команде моральную пользу, так как на поле часто заряжаю футболистов, успокаиваю после локальных неудач. Считаю, что не порчу каши на футбольном поле. Если кто-то думает иначе, он имеет право сменить команду. Мы никого не держим.

Я в прекрасной физической форме. Если все будет хорошо, то выйду на поле и в 60 лет. Это моя мечта", – сказал президент-футболист.

Отметим, что для Лиховидова матч против Никополя пока является единственным в этом сезоне. Сейчас Реал Фарма занимает 9 место в группе Б Второй лиги. Сегодня команда из Одессы проведет свой матч 19-го тура против Альянса.

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