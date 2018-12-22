Президент Істанбула розповів про бажання підписати Озіла

Ліга чемпіонів — 16:27 27
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Збірна відкриттів Ліги чемпіонів-2018: сенсаційні новачки Барселони та Борусії підкорюють Європу
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Манчестер Сіті – Крістал Пелас: Зінченко не потрапив у стартові склади, його конкурент – капітанАнглія — 16:05 99
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Циганков зацікавив фіналіста Ліги чемпіонів та ще два гранди – Marca порівнює "динамівця" з Шевченком і БекхемомІспанія — 14:33 3105
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Три відтінки "зелено-білого": якого тренера потрібно шукати КарпатамСергій Тищенко — 12:00 3545
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УЄФА виплатить учасникам ЧЄ-2020 рекордні призовіЄвро-2020 — 10:52 420
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