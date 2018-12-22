Президент Істанбула розповів про бажання підписати Озіла

Істанбул Башакшехір зацікавлений у запрошенні хавбека Арсенала Месута Озіла.

Президент Істанбула Гоксел Гумусдаг розповів, що не проти мати у складі своєї команди такого гравця як Озіл, повідомляє AS.

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"Месут Озіл – дуже якісний футболіст. Сподіваюся, що одного разу наші з ним дороги перетнуться в Істанбулі. Якщо він захоче приєднатися до нас, ми зробимо все, аби здійснити це", – сказав президент турецької команди.

Останнім часом у ЗМІ все частіше з'являлась інформація, що німець незадоволений своїм становищем в клубі та має намір покинути "канонірів". Чинний контракт Озіла з "канонірами" розрахований до 2021 року.

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