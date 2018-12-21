Венгер оцінив роботу Емері на посаді головного тренера Арсенала

Колишній наставник "канонірів" Арсен Венгер вважає, що під керівництвом Унаї Емері Арсенал в надійних руках.

"Емері чудово справляється зі своєю роботою. Він привів в клуб нових гравців, які дозволили створити команді стабільність в захисті. Зараз у нього все складається добре.

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Арсенал в хороших руках, я завжди про це говорив. Багато людей стверджували, що після мого відходу в команді почнеться тотальна перебудова. Я ніколи так не думав. І я радий, що ті люди виявилися неправі", – цитує Венгера видання beIN Sports.

В поточному сезоні Арсенал посів перше місце в групі Ліги Європи та посідає 5-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ після 18-ти турів.

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