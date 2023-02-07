Крістіан Атсу досі знаходиться під уламками свого дому.

Почесний президент Хатайспор Лутфу Савас заявив, що пошуково-рятувальні роботи з приводу Атсу досі тривають. Про це повідомляє Goal.com.

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Раніше The Guardian повідомила про те, що 31-річний гравець перебуває в лікарні з каліцтвом правої ноги. Також британське видання повідомило про те, що у нібито знайденого футболіста утруднене дихання.

На жаль, ця інформація виявилася неправдивою. Але саме ця хибна новина вже встигла розлетітися світовими ЗМІ.

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