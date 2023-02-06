Сьогодні зранку південно-східну частину країни сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,4. Кількість жертв постійно оновлюється, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали багатьох будинків.

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На жаль, вже є перший підтверджиний загиблий і серед футболістів. Ним виявився 28-річний голкіпер Еюп Тюркаслан, який виступав за Єні Малатьяспор з другого дивізіону Туреччини. Тіло воротаря знайшли серед руїн одного з будинків.

Le corps d’Eyüp Türkaslan, le gardien du Malatyaspor, a été retrouvé sous les décombres suite aux séismes.



Grosse force au peuple Turque. pic.twitter.com/mLCIr2e3Fn — LE TERRAIN ️ (@LeTerrain__) February 6, 2023

Натомість доля Крістіана Атсу залишається невідомою. Екс-вінгер Челсі та Ньюкасла минулого літа приєднався до Хатайспора. Лише вчора 31-річний ганець відзначився дебютним голом, а сьогодні його також розшукують серед завалів, повідомляє AS. Не можуть знайти і спортивного директора клубу Танера Савура. Двом іншим гравцям і двом тренерам Хатайспора пощастило більше – їх витягнули живими. Провінція Хатай отримала одні з найбільших ушкоджень від землетрусу.

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