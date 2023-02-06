Анна Реброва, дружина наставника Аль-Айна Сергія Реброва, зізналась, що вони з чоловіком відчули на собі землетрус, який сколихнув Туреччину.

"Сьогодні вночі ми з чоловіком прокинулися від голосних звуків, наче свистить щось в домі й бахкає, думали вітер, але ні, це був не він.

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Зараз зрозуміли, що це наслідки землетрусу, було страшно, світло саме почало вмикатись у кімнатах", – написала Реброва у своєму Instagram.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 6 лютого, південно-східну частину Туреччини сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,4. Кількість жертв постійно оновлюється, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали багатьох будинків. Додамо, що сімейство Ребрових мешкає в ОАЕ, де Сергій Станіславович очолює місцевий Аль-Айн.

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