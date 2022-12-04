Президент Франції Еммануель Макрон ще той футбольний провидець.

"Думаю, що Дешам та його команда вийдуть у наступний раунд, обігравши Польщу з рахунком 3:1.

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Лєвандовскі заб'є один гол, як і Мбаппе. Або, можливо, відзначиться Жиру, який хоче увійти до історії. І буде інтригою, хто заб'є третій гол збірної Франції", – сказав Макрон в інтерв'ю Le Parisien напередодні поєдинку.

Нагадаємо, у матчі відзначилися всі три форварди – Роберт Левандовскі, Олів'є Жиру та Кіліан Мбаппе. Останній, до слова, оформив дубль.

Раніше президент Франції заявляв, що відвідає Катар, якщо "трикольорові" дійдуть до півфіналу ЧС-2022.

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