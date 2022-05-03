Джанні Інфантіно показав, як у ФІФА шукають компроміси з совістю, закриваючи грошами очі на порушення.

Катар звинувачують у жахливому ставленні до працівників, які будують стадіони та інфраструктуру для ЧС-2022. Переважно це мігранти, яким платять копійки. Роботодавці не надають нормальних умов і нехтують правилами безпеки.

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The Guardian повідомляє про 6500 смертей на будівництві об'єктів до чемпіонату світу. ФІФА визнає лише 3 смерті, закриває очі на всі порушення та вихваляє Катар. Президент Джанні Інфантіно спробував виправдати порушення:

"Мої батьки іммігрували з Італії у Швейцарію. Коли ти даєш комусь роботу, навіть важку роботу в поганих умовах, ти даєш людині гідність і честь. Не займаєшся зверхньою благодійністю. Те, що ми надаємо роботу 1,5 млн людей при підготовці ЧС-2022, теж змушує нас пишатися".