Джанни Инфантино показал, как в ФИФА ищут компромиссы с совестью, закрывая деньгами глаза на нарушения.

Катар обвиняют в ужасном отношении к работникам, строящим стадионы и инфраструктуру для ЧМ-2022. В основном это мигранты, которым платят копейки. Работодатели не предоставляют нормальные условия и пренебрегают правилами безопасности.

ЧМ-2022 уже стал уникальным – власти Катара вмешались в регулирование цен для болельщиков

The Guardian сообщает о 6500 смертях на строительстве объектов к чемпионату мира. ФИФА признает только 3 смерти, закрывает глаза на все нарушения и восхваляет Катар. Президент Джанни Инфантино попытался оправдать нарушения:

"Мои родители иммигрировали из Италии в Швейцарию. Когда ты даешь кому-то работу, даже тяжелую работу в плохих условиях, ты даешь человеку достоинство и честь. Не занимаешься пренебрежительной благотворительностью. То, что мы предоставляем работу 1,5 млн человек при подготовке ЧМ-2022, тоже заставляет нас гордиться".