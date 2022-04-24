Президент Десны Владимир Левин оценил ситуацию с долгом Константину Диме, который не получил свою зарплату за период, проведенный в клубе.

"Долг Диме? Ситуация не изменилась, но мы с ним все равно договоримся. Если мы поймем, что у нас есть возможность восстановить стадион, заявиться в новый чемпионат, то мы этот вопрос решим.

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Дима хочет, чтобы вопрос был решен дорого и несправедливо. Странно после войны отдать игроку деньги, которые можно потратить на восстановление разрушенной футбольной инфраструктуры. Мы готовы решить вопрос справедливости. Возможно, нам наконец-то удастся достичь с ним понимания", – отметил Левин в интервью Fanday.

Напомним, Десна имеет задолженность перед румынским игроком в размере 407 600 долларов. Румын подписал с "северянами" контракт в январе 2021 года сроком на 3,5 года, но на поле провел всего минуту. В июле 2021 года клуб прекратил сотрудничество с игроком.

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