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Карпати офіційно виключені з УПЛ

11:45 - Читать на русском
Карпати офіційно виключені з УПЛ
Карпати виключені з УПЛ / офіційний сайт клубу

КДК УАФ оголосив рішення щодо львівських Карпат, які двічі не з'явилися на поєдинки чемпіонату України проти Маріуполя.

Як відомо, Карпати не приїхали на два поєдинки УПЛ проти Маріуполя – в рамках 24-го та 29-го турів чемпіонату. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, розглянувши справу, на підставі ст. 9 Регламенту УПЛ вирішив зарахувати "зелено-білим" у вказаних матчах технічні поразки з рахунком 0:3 за неявку на гру без поважної причини. Маріуполь, відповідно, отримав дві технічні перемоги.

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Крім того, за повторну неявку на матч УПЛ без поважної причини Карпати виключені з Прем'єр-ліги 2019/20. У матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, львів'янам зараховані технічні поразки (-:+), а командам-суперницям – технічні перемоги (+:-), повідомляє офіційний сайт УАФ.

Імовірно, Карпати матимуть право на оскарження даного рішення в Апеляційний комітет УАФ, хоча в офіційному вердикті про це не згадується. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "зелено-білі" можуть втратити професіональний статус. Існує також варіант, при якому Карпати в наступному сезоні гратимуть в Першій чи Другій лізі.

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