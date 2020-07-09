Карпати офіційно виключені з УПЛ

КДК УАФ оголосив рішення щодо львівських Карпат, які двічі не з'явилися на поєдинки чемпіонату України проти Маріуполя.

Як відомо, Карпати не приїхали на два поєдинки УПЛ проти Маріуполя – в рамках 24-го та 29-го турів чемпіонату. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, розглянувши справу, на підставі ст. 9 Регламенту УПЛ вирішив зарахувати "зелено-білим" у вказаних матчах технічні поразки з рахунком 0:3 за неявку на гру без поважної причини. Маріуполь, відповідно, отримав дві технічні перемоги.

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Крім того, за повторну неявку на матч УПЛ без поважної причини Карпати виключені з Прем'єр-ліги 2019/20. У матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, львів'янам зараховані технічні поразки (-:+), а командам-суперницям – технічні перемоги (+:-), повідомляє офіційний сайт УАФ.

Імовірно, Карпати матимуть право на оскарження даного рішення в Апеляційний комітет УАФ, хоча в офіційному вердикті про це не згадується. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "зелено-білі" можуть втратити професіональний статус. Існує також варіант, при якому Карпати в наступному сезоні гратимуть в Першій чи Другій лізі.

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