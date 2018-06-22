Презентація "трешової" форми ФК Єнісей виявилась фейком

Російський клуб ФК Єнісей презентував справжню форму, в якій гратиме у наступному сезоні російського чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що Єнісей випустив трешову форму, творці якої переборщили з креативом.

Як з'ясувалося, та форма виявилася фейком, а клуб презентував справжній комплект форми.

"Настав час представити дійсно офіційну форму ФК Єнісей від Nike. У сезоні 2018/2019 красноярська команда буде виступати в рідних для себе кольорах.

В цьому році домашній і гостьовий комплекти відрізняє однотонне розфарбування в традиційні червоний і синій кольори. Воріт домашньої форми облямований білою смугою, гостьова футболка має спереду гострокутий виріз і червоні вставки з боків", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті клубу.

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