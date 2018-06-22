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Презентация "трешовой" формы ФК Енисей оказалась фейком

14:10 108 Читати українською
Презентация "трешовой" формы ФК Енисей оказалась фейком
Презентация "трешовой" формы ФК Енисей оказалась фейком

Российский клуб ФК Енисей представил настоящую форму, в которой будет играть в следующем сезоне российского чемпионата.

Ранее сообщалось, что Енисей выпустил трешову форму, создатели которой переборщили с креативом.

Как выяснилось, та форма оказалась фейком, а клуб представил настоящий комплект формы.

"Пришло время представить действительно официальную форму ФК Енисей от Nike. В сезоне 2018/2019 красноярская команда будет выступать в родных для себя цветах.

В этом году домашний и гостевой комплекты отличает однотонное раскраска в традиционные красный и синий цвета. Ворот домашней формы окаймлен белой полосой, гостевая футболка имеет спереди остроугольный вырез и красные вставки по бокам", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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Россия Енисей Енисей
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