"Повторив Террі": як не зіграти жодного матчу за 645 днів, але "виграти" Лігу Європи і вкрасти шоу

Роберт Грін а-ля легенда Челсі Джон Террі. Колишній голкіпер збірної Англії вразив усіх своїм святкуванням перемоги в ЛЄ 2018/19, хоча не зіграв жодного матчу та навіть не був заявлений на фінал.

Майже рік тому Челсі підписав Гріна – тоді ще 38-річного воротаря – рівно на 1 сезон. І Роб не міг втратити такої нагоди. Ніхто так не святкує, як третій голкіпер, захоплюються у Твіттері. Футболіст, який не провів жодного офіційного матчу за 645 днів, виглядав так, наче ось-ось відіграв усі 90 хвилин і став однією з головних причин розгромної перемоги над Арсеналом. Для того, щоб як належить відзначити здобуття трофею, колишній англійський збірник одягнувся у повне обмундирування.

"Золоте прощання Азара", або "Саррі піде з високо піднятою головою". Англійські ЗМІ – про блискучу перемогу Челсі в ЛЄ

Rob Green lifting the Europa League trophy wearing full kit after not being on the bench is our favourite photo from last night pic.twitter.com/Ahs6YtEJMZ — Soccer AM (@SoccerAM) 30 травня 2019 р.

І цей страж воріт з непростою долею, який через травму лише з другої спроби потрапив на Чемпіонат світу, але там припустився результативної помилки в першому ж матчі проти США (ЧС-2010) і став цапом-відбувайлом, заслужив свої 5 хвилин слави. Так, Грін не отримав медальки і не сидів на лаві запасних, зате гордо підняв над головою кубок Ліги Європи. Саме він "поцупив шоу" після матчу, затьмаривши навіть головного героя Едена Азара. Той "помстився", осідлавши плечі партнера.

Це перший трофей за його 20-річну кар'єру, який він виграв, чи точніше буде сказати – торкнувся. У Твіттері захоплено порівнюють його поставу після фіналу з Джоном Террі. Той також вирядився при повному ігровому параді, святкуючи перемогу, хоча фінал Ліги чемпіонів-2012 обійшовся без легендарного центрбека. "Він живе своєю мрією", – 39-річний воротар на устах багатьох.

"Яким дивом Грін не виграв звання "гравець року" в Челсі??? Легенда клубу – не пропустив і одного м'яча цього сезону".

How did Rob Green not win Chelsea Player of the Year???



Legend to the club, didn’t even concede a goal this season. @Robert1Green pic.twitter.com/9DyjsRhbsY — MAX?????? (@ReeceJamesSZN) 30 травня 2019 р.

"На дворі 2019-й, а Роб Грін здіймає трофей ЛЄ над головою. Ох, в які часи ми живемо".

"Мені подобається, як всі в команді показують своє любляче ставлення до нього".

I feel like Rob Green earned this more than anyone else pic.twitter.com/2E4dyRikpv — Ben McAleer (@BenMcAleer1) 29 травня 2019 р.

"Відчуваю, що Роб заслужив це більше, ніж будь-хто інший".

"Це порвало мене. Роб Грін – легенда. Він навіть не зіграв жодного матчу за сезон". Та що там, англієць за останні 2 роки провів лише одну-єдину кубкову гру за Лідс (перемога 5:1 над Ньюпортом 22-го серпня 2017-го).

This cracked me up Rob Green is a legend didn’t even play a competive game all season #EuropaLeagueFinal pic.twitter.com/0TRxH2h37e — Paul Hardy (@TheBadGamerYT) 29 травня 2019 р.

"Цей хлопець зізнається, що на виїзних матчах бере собі чашку чаю і сідає на трибуни. Обожнюю цей момент".

"Переможні кубки Ліги Європи: Роб Грін – 1. Мессі, Роналду та Неймар – разом 0. Статистика не бреше".

Europa Leagues Won



Rob Green-1



Messi,Ronaldo and Neymar combined-0



Stats don’t lie. pic.twitter.com/4Wp3Ljd8wy — Cheyners (@CheynersT) 29 травня 2019 р.

BBC недавно ідеально описав Роба. "Це схоже на найбільш самотню працю у світі – воротар третього вибору, який ніколи не грає. Вони подорожують разом з командою на матч, усвідомлюючи, що гратимуть лише завдяки епідемії травм. Дехто у такій ролі перебуває більшість своєї кар'єри".

У жоден момент він не спитав Челсі одну просту річ: "Скільки?" Гроші не були мотиваційним фактором при переході. Він також знав, що просто сидітиме навіть не на лаві запасних, якщо інші воротарі будуть у формі. І так мало бути, згідно з планом. Зате Грін уперше в кар'єрі подивився на зароблені 40 очок в АПЛ і не подумав: "Дякувати Богу, ми це зробили". Спробувати на такій близькій відстані футбол топів чемпіонату Англії – це стало для нього справжнім одкровенням.

Екс-голкіперу збірної Англії не зраджує почуття гумору. "З наших польових гравців Кехілл міг би впоратись з роллю голкіпера, бо в нього така ж велика голова, як у мене – дуже підходить для воріт". Роб у Челсі робить все те, що й інші. Їде на матч у 25-особовому складі, працює на рівні з усіма, розминається перед грою і допомагає в усьому, чим може. З тією тільки різницею, що коли партнери виходять на поле, він сідає на трибуни. Утім, не клеїть там дурня – після гри дає свій фідбек тренерському штабові, адже спостерігає за всім з дещо іншої перспективи.

Зрештою, це стосується не тільки поєдинків. Для Гріна просто опинитись у такому клубі, який б'ється за найвищі місця і трофеї – вже дуже круто. Адже попри те, що провів 634 матчі, відчув на собі мізерно мало елітарного футболу. Зате його син уже в 6 чи 7 років знає, що таке Вемблі та Стемфорд Брідж не з чуток, і від цього у малого по-доброму зносить дах. О так, це особлива перспектива.

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