"Повторил Терри": как не сыграть ни одного матча за 645 дней, но "выиграть" Лигу Европы и украсть шоу

Роберт Грин а-ля легенда Челси Джон Терри. Бывший голкипер сборной Англии поразил всех своим празднованием победы в ЛЕ 2018/19, хотя не сыграл ни одного матча и даже не был заявлен на финал.

Почти год назад Челси подписал Грина – тогда еще 38-летнего вратаря – ровно на 1 сезон. И Роб не мог упустить такую возможность. Никто так не празднует, как третий голкипер, восхищаются в Твиттере. Футболист, который не провел ни одного официального матча за 645 дней, выглядел так, словно вот-вот отыграл все 90 минут и стал одной из главных причин разгромной победы над Арсеналом. Для того, чтобы как следует отметить завоевание трофея, бывший английский сборник облачился в полное обмундирование.

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Rob Green lifting the Europa League trophy wearing full kit after not being on the bench is our favourite photo from last night pic.twitter.com/Ahs6YtEJMZ — Soccer AM (@SoccerAM) 30 травня 2019 р.

И этот страж ворот с непростой судьбой, который из-за травмы лишь со второй попытки попал на Чемпионат мира, но там допустил результативную ошибку в первом же матче против США (ЧМ-2010) и стал козлом отпущения, заслужил свои 5 минут славы. Да, Грин не получил медальки и не сидел на скамейке запасных, зато гордо поднял над головой кубок Лиги Европы. Именно он "украл шоу" после матча, затмив даже главного героя Эдена Азара. Тот "отомстил", оседлав плечи партнера.

Это первый трофей за его 20-летнюю карьеру, который он выиграл, точнее будет сказать – коснулся. В Твиттере восторженно сравнивают его вид после финала с Джоном Терри. Тот также нарядился при полном игровом параде, празднуя победу, хотя финал Лиги чемпионов-2012 обошелся без легендарного центрбека. "Он живет своей мечтой", – 39-летний вратарь на устах многих.

"Каким чудом Грин не выиграл звание "игрок года" в Челси ??? Легенда клуба – не пропустил и одного мяча в этом сезоне".

How did Rob Green not win Chelsea Player of the Year???



Legend to the club, didn’t even concede a goal this season. @Robert1Green pic.twitter.com/9DyjsRhbsY — MAX?????? (@ReeceJamesSZN) 30 травня 2019 р.

"На дворе 2019-й, а Роб Грин поднимает трофей ЛЕ над головой. Ох, в какие времена мы живем".

"Мне нравится, как все в команде показывают свое любящее отношение к нему".

I feel like Rob Green earned this more than anyone else pic.twitter.com/2E4dyRikpv — Ben McAleer (@BenMcAleer1) 29 травня 2019 р.

"Чувствую, что Роб заслужил это больше, чем кто-либо другой".

"Это порвало меня. Роб Грин – легенда. Он даже не сыграл ни одного матча за сезон". Да что там, англичанин за последние 2 года провел лишь одну-единственную кубковую игру за Лидс (победа 5:1 над Ньюпортом 22 августа 2017 года).

This cracked me up Rob Green is a legend didn’t even play a competive game all season #EuropaLeagueFinal pic.twitter.com/0TRxH2h37e — Paul Hardy (@TheBadGamerYT) 29 травня 2019 р.

"Этот парень признается, что на выездных матчах берет себе чашку чая и садится на трибуны. Обожаю этот момент".

"Победные кубки Лиги Европы: Роб Грин – 1. Месси, Роналду и Неймар – вместе 0. Статистика не врет".

Europa Leagues Won



Rob Green-1



Messi,Ronaldo and Neymar combined-0



Stats don’t lie. pic.twitter.com/4Wp3Ljd8wy — Cheyners (@CheynersT) 29 травня 2019 р.

BBC недавно идеально описал Роба. "Это похоже на наиболее одинокую работу в мире – вратарь третьего выбора, который никогда не играет. Они путешествуют вместе с командой на матч, осознавая, что играть станут только благодаря эпидемии травм. Некоторые в такой роли находятся большинство своей карьеры".

Ни в какой момент он не спросил Челси одну простую вещь: "Сколько?" Деньги не были мотивационным фактором при переходе. Он также знал, что ему отведено просто сидеть даже не на скамейке запасных, если другие вратари будут в форме. И так должно было быть, по плану. Зато Грин впервые в карьере посмотрел на заработанные 40 очков в АПЛ и не подумал: "Слава Богу, мы это сделали". Попробовать на таком близком расстоянии футбол топов чемпионата Англии – это стало для него настоящим откровением.

Экс-голкиперу сборной Англии не изменяет чувство юмора. "Из наших полевых игроков Кехилл мог бы справиться с ролью голкипера, у него такая же большая голова, как у меня – очень подходит для ворот". Роб в Челси делает все то же, что и другие. Едет на матч в 25-личном составе, работает наравне со всеми, разминается перед игрой и помогает во всем, чем может. С той только разницей, что когда партнеры выходят на поле, он садится на трибуны. Впрочем, не валяет там дурака – после игры дает свой фидбэк тренерском штабу, ведь наблюдает за всем с несколько иной перспективы и ему есть что сказать.

В конце концов, это касается не только поединков. Для Грина просто оказаться в таком клубе, который борется за самые высокие места и трофеи – уж очень круто. Ведь несмотря на то, что провел 634 матча, почувствовал на себе ничтожно мало элитарного футбола. Зато его сын уже в 6 или 7 лет знает, что такое Уэмбли и Стэмфорд Бридж не понаслышке, и от этого у малого по-хорошему сносит крышу. О да, это особая перспектива.

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