"Те, що Інгулець поки не підписав жодного зимового новачка, пояснюю не нашою пасивністю на трансферному ринку. Просто не хочемо помилитися в селекції. Тому і попередив представників потенційних новачків, що робитимемо висновки по їхнім підопічним будемо тільки після детального перегляду.

Лавриненко анонсував підсилення Інгульця взимку – клуб візьме на збори потенційних новачків

Я не приховую, що на турецькому зборі переважно будемо переглядати легіонерів. Я буду готовий їх усіх підписати, однак за умови, що вони виявляться сильнішими тих гравців, які вже пов'язані контрактом з Інгульцем. Тому нехай доводять, що гідні грати за Інгулець на футбольному полі", – поділився Поворознюк у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, команда Сергія Лавриненка завершила першу частину сезону на десятій сходинці УПЛ.

Кошмар та катастрофа. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро