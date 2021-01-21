Поворознюк готовий підписати в Інгулець усіх потенційних новачків за однієї умови
Президент Інгульця Олександр Поворознюк поділився думками щодо трансферної політики клубу.
"Те, що Інгулець поки не підписав жодного зимового новачка, пояснюю не нашою пасивністю на трансферному ринку. Просто не хочемо помилитися в селекції. Тому і попередив представників потенційних новачків, що робитимемо висновки по їхнім підопічним будемо тільки після детального перегляду.
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Я не приховую, що на турецькому зборі переважно будемо переглядати легіонерів. Я буду готовий їх усіх підписати, однак за умови, що вони виявляться сильнішими тих гравців, які вже пов'язані контрактом з Інгульцем. Тому нехай доводять, що гідні грати за Інгулець на футбольному полі", – поділився Поворознюк у коментарі meta-ratings.
Нагадаємо, команда Сергія Лавриненка завершила першу частину сезону на десятій сходинці УПЛ.
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