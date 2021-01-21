Поворознюк готов подписать в Ингулец всех потенциальных новичков при одном условии
Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился мыслями относительно трансферной политики клуба.
"То, что Ингулец пока не подписал ни одного зимнего новичка, объясняю не нашей пассивностью на трансферном рынке. Просто не хотим ошибиться в селекции. Поэтому и предупредил представителей потенциальных новичков, что делать выводы по их подопечным будем только после детального просмотра.
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Я не скрываю, что на турецком сборе преимущественно будем просматривать легионеров. Я буду готов их всех подписать, однако при условии, что они окажутся сильнее тех игроков, которые уже связаны контрактом с Ингульцом. Поэтому пусть доказывают, что достойны играть за Ингулец на футбольном поле", – поделился Поворознюк в комментарии meta-ratings.
Напомним, команда Сергея Лавриненко завершила первую часть сезона на десятой строчке УПЛ.
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