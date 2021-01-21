"То, что Ингулец пока не подписал ни одного зимнего новичка, объясняю не нашей пассивностью на трансферном рынке. Просто не хотим ошибиться в селекции. Поэтому и предупредил представителей потенциальных новичков, что делать выводы по их подопечным будем только после детального просмотра.

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Я не скрываю, что на турецком сборе преимущественно будем просматривать легионеров. Я буду готов их всех подписать, однако при условии, что они окажутся сильнее тех игроков, которые уже связаны контрактом с Ингульцом. Поэтому пусть доказывают, что достойны играть за Ингулец на футбольном поле", – поделился Поворознюк в комментарии meta-ratings.

Напомним, команда Сергея Лавриненко завершила первую часть сезона на десятой строчке УПЛ.

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