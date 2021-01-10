"Всі ми прекрасно розуміємо, що потрібно починати роботу. Хлопці приїхали з відпустки із хорошим настроєм. Потрібно також розуміти, що друге коло чемпіонату України буде складним, і нам доведеться багато попрацювати, щоб досягти гарного результату.

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Що стосується наших планів, то до 18 січня ми будемо тренуватися на своїй базі, а вже 19-го авіарейсом із Запоріжжя вирушимо в Анталью. На зборі в Туреччині плануємо провести шість спарингів – всі з командами Прем'єр-ліги.

Турецький етап підготовки триватиме до 11 лютого. Всі футболісти Інгульця здорові, всі почали роботу в загальній групі. Ми зберегли кістяк команди. Нас покинули тільки два гравці – Дмитро Фатєєв і Богдан Литвяк.

На збори до Туреччини з нами вирушать два виконавця з нашої молодіжки. На перегляд також прибудуть 2-4 потенційні новачки, щодо яких ми визначимося в кінці підготовчого етапу. Нам необхідно підсилитися", – поділився Лавриненко у коментарі прес-службі Інгульця.

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