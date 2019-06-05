Поворознюк анонсував гучні підписання Інгульця

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прагне запросити футболістів з УПЛ.

"3-4 футболісти будуть точно з елітного дивізіону. Наразі ведемо перемовини з вісьмома гравцями, які виступають у Прем'єр-лізі. Я серйозно. Що буде далі – не знаю. Бог та час всіх розсудить і розставить по місцях.

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Скоро ви про все дізнаєтесь і будете здивовані! Плануємо дуже серйозне підсилення. Навіть, не виключаю, що в Інгульці будуть три гравці із Шахтаря. Ми цікавимося гравцями "гірників", які знаходяться в оренді", – цитує Поворознюка офіційний сайт Інгульця.

Інгулець за підсумками сезону 2018/19 не зміг пробитись в УПЛ, але дістався фіналу Кубка України, де поступився Шахтарю (0:4).

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