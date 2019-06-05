Поворознюк анонсировал громкие подписания Ингульца

Президент Ингульца Александр Поворознюк стремится пригласить футболистов из УПЛ.

"3-4 футболисты будут точно из элитного дивизиона. Сейчас ведем переговоры с восемью игроками, которые выступают в Премьер-лиге. Я серьезно. Что будет дальше – не знаю. Бог и время всех рассудит и расставит по местам.

Шуст перешел в Ингулец

Скоро вы все узнаете и будете удивлены! Планируем очень серьезное усиление. Даже не исключаю, что в Ингульце будут три игрока из Шахтера. Мы интересуемся игроками "горняков", которые находятся в аренде", – цитирует Поворознюка официальный сайт Ингульца.

Ингулец по итогам сезона 2018/19 не смог пробиться в УПЛ, но добрался до финала Кубка Украины, где уступил Шахтеру (0:4).

Вистояв тільки Шовковський: парад рекордів Шахтаря у Кубку України – усе, про що варто знати кожному