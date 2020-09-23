"Повинні грати, як Реал, Барселона або Манчестер Сіті": керівництво СК Дніпро-1 чекає прориву від Йовічевіча
Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза не приховує великих очікувань від запрошення Ігора Йовічевіча на тренерський місток.
"Хочу подякувати Дмитру Михайленку, який створив цю команду. Думаю, він ще не сказав свого слова. Можливо, йому потрібен перепочинок після всього, що сталося. Однак йому і його штабу велика подяка.
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Ми підбирали тренера з тією філософією, якої ми дотримувалися при створенні СК Дніпро-1. Ми повинні грати за новою моделлю, в яку грають Реал, Барселона або Манчестер Сіті. Тотальний контроль м'яча.
У Йовічевіча наша філософія. Він уже готовий фахівець зі своїм баченням. Я з ним перед цим тиждень спілкувався по Skype, потім особисто. Мені сподобалася його мова. Він сказав, що хоче бачити команду. Він готувався до зустрічі з командою. У цьому сезоні завдання номер один – пряме потрапляння в єврокубки", – заявив Береза в коментарі Футбол NEWS.
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