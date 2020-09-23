"Хочу подякувати Дмитру Михайленку, який створив цю команду. Думаю, він ще не сказав свого слова. Можливо, йому потрібен перепочинок після всього, що сталося. Однак йому і його штабу велика подяка.

Йовічевіч озвучив своє першочергове завдання в СК Дніпро-1

Ми підбирали тренера з тією філософією, якої ми дотримувалися при створенні СК Дніпро-1. Ми повинні грати за новою моделлю, в яку грають Реал, Барселона або Манчестер Сіті. Тотальний контроль м'яча.

У Йовічевіча наша філософія. Він уже готовий фахівець зі своїм баченням. Я з ним перед цим тиждень спілкувався по Skype, потім особисто. Мені сподобалася його мова. Він сказав, що хоче бачити команду. Він готувався до зустрічі з командою. У цьому сезоні завдання номер один – пряме потрапляння в єврокубки", – заявив Береза в коментарі Футбол NEWS.

Йовічевіч повернувся в Україну: чому до вибору СК Дніпро-1 виникає багато запитань, на які немає відповіді