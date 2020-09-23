"Хочу поблагодарить Дмитрия Михайленко, который создал эту команду. Думаю, он еще не сказал своего слова. Возможно, ему нужен отдых после всего, что произошло. Однако ему и его штабу большое спасибо.

Йовичевич озвучил свою первоочередную задачу в СК Днепр-1

Мы подбирали тренера с той философией, которой мы придерживались при создании СК Днепр-1. Мы должны играть по новой модели, в которую играют Реал, Барселона или Манчестер Сити. Тотальный контроль мяча.

У Йовичевича наша философия. Он уже готовый специалист со своим видением. Я с ним перед этим неделю общался по Skype, потом лично. Мне понравилась его речь. Он сказал, что хочет видеть команду. Он готовился к встрече с командой. В этом сезоне задача номер один – прямое попадание в еврокубки", – заявил Береза в комментарии Футбол NEWS.

Йовічевіч повернувся в Україну: чому до вибору СК Дніпро-1 виникає багато запитань, на які немає відповіді