"Должны играть, как Реал, Барселона или Манчестер Сити": руководство СК Днепр-1 ждет прорыва от Йовичевича
Президент СК Днепр-1 Юрий Береза не скрывает больших ожиданий от приглашения Игора Йовичевича на тренерский мостик.
"Хочу поблагодарить Дмитрия Михайленко, который создал эту команду. Думаю, он еще не сказал своего слова. Возможно, ему нужен отдых после всего, что произошло. Однако ему и его штабу большое спасибо.
Йовичевич озвучил свою первоочередную задачу в СК Днепр-1
Мы подбирали тренера с той философией, которой мы придерживались при создании СК Днепр-1. Мы должны играть по новой модели, в которую играют Реал, Барселона или Манчестер Сити. Тотальный контроль мяча.
У Йовичевича наша философия. Он уже готовый специалист со своим видением. Я с ним перед этим неделю общался по Skype, потом лично. Мне понравилась его речь. Он сказал, что хочет видеть команду. Он готовился к встрече с командой. В этом сезоне задача номер один – прямое попадание в еврокубки", – заявил Береза в комментарии Футбол NEWS.
Йовічевіч повернувся в Україну: чому до вибору СК Дніпро-1 виникає багато запитань, на які немає відповіді