"Дуже сподіваюся, що CAS до літа позасідає та вплине на результати стикових матчів у Європі. Наскільки я розумію, шведи дуже незадоволені тим, що поляки отримали перевагу, вони планують подавати апеляцію. Польща відмовилася грати проти Росії ще до того, як засідав конгрес ФІФА, а на ньому питання про виключення Росії навіть не порушувалося.

"Я не спілкуюсь з російськими журналістами": Капелло різко "відшив" представників країни-окупанта

Я вважаю, що поведінка Польщі має трактуватися як 0:3 та неявка на гру. Не думаю, що виключення Польщі неможливе, до ЧС ще більше 7 місяців. Все питання в тому, чи готовий CAS ухвалювати такі рішення", – нив Черданцев у ефірі МатчТВ.

Нагадаємо, ФІФА тимчасово відсторонила російські клуби і збірні від змагань під своєю егідою. Замість абсурдних претензій окупантам краще дякувати, що їх повністю не дискваліфікували з Міжнародної федерації.

Результати жеребкування ЧС-2022 – Україна дізналася суперників, цікава група і шанси на чвертьфінал у найкращій сітці