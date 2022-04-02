"Очень надеюсь, что CAS до лета позаседает и повлияет на результаты стыковых матчей в Европе. Насколько я понимаю, шведы очень недовольны тем, что поляки получили преимущество, они планируют подавать апелляцию. Польша отказалась играть против России еще до того, как заседал конгресс ФИФА, а на нем вопрос об исключении России даже не поднимался.

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Я считаю, что поведение Польши должно трактоваться как 0:3 и неявка на игру. Не думаю, что исключение Польши невозможно, до ЧМ еще больше 7 месяцев. Весь вопрос в том, готов ли CAS принимать такие решения", – ныл Черданцев в эфире МатчТВ.

Напомним, ФИФА временно отстранила российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой. Вместо абсурдных претензий оккупантам лучше благодарить, что их полностью не дисквалифицировали из Международной федерации.

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