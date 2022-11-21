Збірна Уельсу зуміла врятуватися у матчі проти США у рамках першого туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Гарет Бейл добре виступає на ЧС-2022 і без гольфу. Головний тренер збірної Уельсу заборонив живій легенді грати в гольф у Катарі, щоб бути зосередженим на грі за збірну – і капітан продовжує рятувати свою команду. За рахунку 0:1 наприкінці зустрічі Гарет заробив пенальті, і сам же його реалізував.

Уельс вирвав нічию з США – Бейл знову врятував, забивши перший за 64 роки гол валлійців на ЧС

Цей гол став для збірної Уельсу на ЧС першим за 64 роки. Як підрахував статистичний портал Opta, між голом Террі Медвіна у ворота Угорщини 17 червня 1958 року та голом Бейла у ворота збірної США пройшло 23533 дні. Це – рекордний термін між двома голами для якоїсь національної збірної на чемпіонатах світу.

Не можна не відзначити і збірну США. Тімоті Веа забив валлійцям, і цим продовжив тренд, заданий Пеле. Люблять сини професійних футболістів забивати збірну Уельсу на чемпіонатах світу!