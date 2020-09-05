Португалія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Збірна Португалії приймає Хорватію в рамках 1-го туру Ліги Націй УЄФА 2020/21. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру Ліги націй УЄФА Португалія – Хорватія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Португалія: Лопеш – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейру – Моутінью, Данілу, Бруну Фернандеш – Жота, Феліш, Б. Сілва
Запасні: Пастрісіу, Р. Сілва, Семеду, Фонте, Олівейра, А. Сілва, Трінкан, Дуарте, Гедеш, Невеш, Гомеш
Хорватія: Ліваковіч – Єдвай, Ловрен, Віда, Барішіч – Пашаліч, Ковачіч – Брекало, Влашіч, Ребіч – Крамаріч
Запасні: Грбіч, Слуга, Врсалько, Перішіч, Чалета-Цар, Брозовіч, Будімір, Шкоріч, Чолак, Бадель, Петковіч, Мелняк
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