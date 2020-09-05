Португалия – Хорватия: стартовые составы на матч Лиги наций
Сборная Португалии принимает Хорватию в рамках 1-го тура Лиги Наций УЕФА 2020/21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура Лиги наций УЕФА Португалия – Хорватия начнётся в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Португалия: Лопеш – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру – Моутинью, Данилу, Бруну Фернандеш – Жота, Фелиш, Б. Силва
Запасные: Пастрісіу, Р. Силва, Семеду, Фонте, Оливейра, А. Силва, Тринкан, Дуарте, Гедеш, Невеш, Гомеш
Хорватия: Ливакович – Едвай, Ловрен, Вида, Баришич – Пашалич, Ковачич – Брекало, Влашич, Ребіич – Крамарич
Запасные: Грбич, Слуга, Врсалько, Перишич, Чалета-Цар, Брозович, Будимир, Шкорич, Чолак, Бадель, Петкович, Мелняк
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