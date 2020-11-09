У таборі збірної України у перший же день суттєві втрати на листопадові матчі.

Перед прибуттям у розташування національної команди всі футболісти, тренери і персонал здали тести на коронавірус. У захисника Динамо Дениса Попова він дав позитивний результат, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Однак це не єдина втрата для збірної України. Передбачувано пропустить збір захисник Шахтаря Віктор Корнієнко, який отримав травму в матчі з Динамо. Також команді не допоможе нападник Артем Кравець – у форварда також виявлене ушкодження.

Нагадаємо, що вже 11 листопада збірній України належить провести виїзний товариський матч проти команди Польщі, а пізніше два поєдинки Ліги націй – проти Німеччини та Швейцарії.

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