В лагере сборной Украины в первый же день существенные потери на ноябрьские матчи.

Перед прибытием в расположение национальной команды все футболисты, тренеры и персонал сдали тесты на коронавирус. У защитника Динамо Дениса Попова он дал положительный результат, сообщает официальный сайт УАФ.

Состав сборной Украины на ноябрьские матчи пополнился еще двумя игроками

Однако это не единственная потеря для сборной Украины. Предсказуемо пропустит сбор защитник Шахтера Виктор Корниенко, получивший травму в матче с Динамо. Также команде не поможет нападающий Артем Кравец – у форварда также обнаружено повреждение.

Напомним, что уже 11 ноября сборной Украины предстоит провести выездной товарищеский матч против команды Польши, а позже два поединка Лиги наций – против Германии и Швейцарии.

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