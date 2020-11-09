Виклик до табору "синьо-жовтих" отримали Дмитро Різник (Ворскла) та Юрій Паньків (Олександрія), повідомляє сайт УАФ.

Польща втратила кількох виконавців перед матчем зі збірною Україною

Через коронавірус збірна України втратила Георгія Бущана, якого викликали раніше. Шевченко вирішив перестрахуватися, додавши у список відразу двох голкіперів. Тепер у розпорядженні тренерського штабу їх є аж четверо – Різник, Паньків, Пятов та Лунін. Сьогодні "новачки" приєдналися до команди та готуються до вечірнього тренування.

Нагадаємо, 11 листопада збірна України в Хожуві проведе товариську зустріч із Польщею, 14-го в Лейпцигу в рамках Ліги націй зіграє із Німеччиною, а 17-го в Люцерні також у ЛН – зі Швейцарією.

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