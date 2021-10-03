Бельгія. Ліга Жупіле, 10 тур

Андерлехт – Брюгге – 1:1

Голи: Раман, 75 – Рітс, 15

Брюгге відкрив рахунок в дебюті матчу, запресингувавши суперника в штрафному майданчику. Андерлехт незграбно намагався розіграти від власних воріт. У підсумку голкіпер подарував м'яч Рітсу, а той в дотик забив.

Гості зберігали переможний рахунок протягом години ігрового часу, але пропустили у відповідь. Помилився, на жаль, Едуард Соболь. Український захисник пропустив по свому флангу Рамана – не зіграв на перехопленні та програв позицію. Раман з гострого кута вирвав нічию для Андерлехта.

Брюгге з 19 очками йде другим у чемпіонаті, а Андерлехт з 16 балами розмістився на 7 місці. Богдан Михайліченко просидів весь матч у запасі Андерлехта.

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Соболь вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. В активі Едуарда 3 відбирання та 3 перехоплення, однак статистичний портал SofaScore вивів йому третю найгіршу оцінку в команді – 6.8.